Histoire de la Chapelle de Peipin, Chapelle de Peipin, Peipin

Informations pratiques

Histoire de la Chapelle de Peipin Dimanche 20 septembre, 11h00 Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Histoire de la Chapelle de Peipin

Une chapelle en Provence au formidable destin

Une conférence proposée par le propriétaire des lieux, Jean-Marie DUBOIS (avec son épouse Malka MARCOVICH) sur cette chapelle datant des XIIIe et XVIe siècles. de style roman, d’une architecture très pure. Elle a la particularité d’être à l’origine une chapelle castrale (c’est à dire de château) et également durant le Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, église du village. Le château-fort transformé au XVIIIe siècle, fut brulé durant la Révolution Française de 1789. La chapelle, restant consacrée à Saint-Martin, fût épargnée et réussit à traverser les siècles en vivant de nombreuses péripétie. Elle renaît depuis une dizaine d’années, après une longue campagne de restauration.et est devenue un lieu de culture et d’échanges. La conférence se déroule à l’intérieur même de la chapelle.

Chapelle de Peipin Rue de l’église, 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 10 28 95 52 https://lachapellepeipin.com La chapelle de Peipin se trouve dans un environnement naturel et préservé au pied de la montagne de Lure, au cœur de la vallée de la Durance, à proximité du premier Géoparc du monde classé par l’Unesco. Activités à vocations culturelles ou sociales. Présence de parkings

Histoire de la Chapelle de Peipin

© Jean-Marie Dubois