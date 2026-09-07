Jean Marc Gaspard ITARD médecin, né à Oraison au XVIIIème siècle, Chapelle de Peipin, Peipin

Informations pratiques

Jean Marc Gaspard ITARD médecin, né à Oraison au XVIIIème siècle Samedi 19 septembre, 17h00 Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Jean Marc Gaspard ITARD, médecin né à Oraison au XVIIIème siècle

Le découvreur de « L’enfant sauvage »

Jean-François Popielski, passionné d’histoire avec un grand h et d’histoires locales nous invite à découvrir Jean Marc Gaspard Itard, médecin né à oraison au XVIIIème siècle. Jean Marc Gaspard Itard doit sa célébrité à sa rencontre avec un enfant trouvé dans l’Aveyron, enfant vivant seul parmi les bêtes sauvages dont un film de François Truffaut resitue l’histoire. Outre ses qualités d’humaniste, Jean François Popielski nous relate le parcours polémique de cet homme dont on dira plus tard qu’il fut l’un des pionniers de la pédo psychiatrie, la père de l’orthophonie, un maitre de l’otorhinolaryngologie et celui qui inspira en ce qui concerne l’éducation Montessori. Jean Marc Gaspard Itard nous emmènera dans des interrogations avec Philippe Pinel sur l’inné ou l’acquis et à dépasser ce qui donne à être. L’homme n’étant que ce qu’on le fait être.

Chapelle de Peipin Rue de l’église, 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 10 28 95 52 https://lachapellepeipin.com La chapelle de Peipin se trouve dans un environnement naturel et préservé au pied de la montagne de Lure, au cœur de la vallée de la Durance, à proximité du premier Géoparc du monde classé par l’Unesco. Activités à vocations culturelles ou sociales. Présence de parkings

Jean Marc Gaspard ITARD, médecin né à Oraison au XVIIIème siècle

© Goujon fils 1801