Histoire de la chapelle et du pensionnat Notre-Dame de Molsheim à travers une exposition de documents photographiques commentée., Chapelle Notre-Dame, Molsheim

Informations pratiques

Histoire de la chapelle et du pensionnat Notre-Dame de Molsheim à travers une exposition de documents photographiques commentée. 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle Notre-Dame de Molsheim, le couvent et son pensionnat de jeunes filles.

Pour les besoins de la vie conventuelle et du pensionnat de jeunes filles, les chanoinesses de Saint Augustin, soeurs de Notre-Dame ont fait ériger une chapelle qui corresponde à leurs besoins avec un choeur dédié aux nonnes cloitrées, un autre pour les pensionnaires et une troisième partie pour accueillir le public. Le pensionnat de jeunes filles était contigü au couvent.

L’exposition de documents photographiques se propose de donner un aperçu de l’histoire du pensionnat et de la chapelle.

Chapelle Notre-Dame Rue Notre-Dame 67120 Molsheim Molsheim 67120 Centre Ville, Charles III Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 06 08 46 79 72 La Chapelle des Chanoinesses de Molsheim (Chapelle Notre-Dame)

Construite entre 1864 et 1867 sur les plans de l’architecte Vautrin, à qui nous devons l’église Saint Léon de Nancy, de style néo-gothique, la chapelle de Molsheim est l’un des fleurons de l’architecture néo-médiévale d’Alsace sous le Second Empire. S’inspirant du style gothique du XIIIe siècle, elle séduit, de prime abord, par sa façade-pignon percée d’un portail ouvragé à colonnettes et d’une grande rose découpée dans la dalle. Des arcatures reposant sur des masques agrémentent les rampants du pignon. Mais la divine surprise, c’est l’intérieur du vaisseau à quatre travées soutenues par des contreforts. Ce vaisseau est, en effet, subdivisé en trois nefs d’égale hauteur par deux rangées de sveltes supports supportant les voûtes aériennes. De simples colonnes, ces supports deviennent, au-delà d’un chapiteau feuillu, à mi-hauteur, des faisceaux de quatre colonnettes. Ce parti inédit confère, à cette triple nef-halle, une importance historique considérable. A la même époque, on a construit la nef-halle de Heiligenberg (par l’architecte Alexandre Matuszinski) et la nef-halle de l’église catholique de Westhoffen (par l’architecte Charles Morin), mais aucun de ces édifices ne possèdent ces supports féeriques qui affinent délicatement l’espace. Un chœur polygonal complète la chapelle qui n’occupe qu’une partie de l’édifice cruciforme à transept largement débordant, dont les bras présentent également des roses monumentales, dont le remplage est à huit pétales complétés de médaillons. Dans les quatre bras règne la baie gothique élancée à remplage de trilobes, soulignée par une archivolte qui se retrouve aussi autour des grandes roses. Un élégant clocheton s’élevait à l’arrière sur les bâtiments conventuels, tandis que les trois façades s’animent de tourelles à flèche.

Théodore Rieger

Membre de la Commission Régionale du Patrimoine

Inscrite au titre des Monuments historiques le 05 avril 2002. Un parking se trouve à proximité de la chapelle (gratuit)

L’accès se fait par un grand escalier.

La chapelle Notre-Dame de Molsheim, le couvent et son pensionnat de jeunes filles

image d’archive – auteur inconnu – ayants-droits Amis de la chapelle Notre-Dame Molsheim©