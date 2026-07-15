Informations pratiques

Molsheim

Les Jeudis en Fête Soirée antillaise

Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Partez aux Antilles et laissez-vous envoûter par ses rythmes et ses saveurs.

Les Jeudis en Fête sont des soirées à thème organisées par l’Association des Commerçants de Molsheim en collaboration avec divers partenaires. Chaque jeudi à partir de 18h, le centre-ville de Molsheim se transforme en un lieu festif avec des animations musicales et des stands de restauration. Chaque soirée est unique avec son propre thème, créant une ambiance chaleureuse et conviviale.

Partez aux Antilles et laissez-vous envoûter par ses rythmes et ses saveurs, une soirée organisée par l’arrangée des Alchimistes.

Idéal pour s’amuser et faire la fête tout l’été, les Jeudis en Fête sont une occasion parfaite pour se divertir en famille ou entre amis à Molsheim. Ne manquez pas ces rendez-vous estivaux qui promettent joie et convivialité !

Buvette et restauration sur place. .

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com

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English :

Come to the West Indies and let yourself be enchanted by its rhythms and flavors.

L’événement Les Jeudis en Fête Soirée antillaise Molsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig