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AGENDA · Vitry-aux-Loges

Histoire d’eau, Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges, Vitry-aux-Loges

samedi 19 septembre 2026 · Château d'eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges · Vitry-aux-Loges

Histoire d’eau, Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges, Vitry-aux-Loges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château d'eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges
Adresse
25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges
Ville
45530 Vitry-aux-Loges
Département
Loiret

Histoire d’eau Samedi 19 septembre, 14h00 Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Histoire de l’adduction d’eau potable et du système d’épuration, visite du château d’eau et de la station d’épuration

Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire
Histoire de l’adduction d’eau potable et du système d’épuration, visite du château d’eau et de la station d’épuration

©jacques Cévost

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