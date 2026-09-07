Histoire d’eau, Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges, Vitry-aux-Loges

Informations pratiques

Histoire d’eau Samedi 19 septembre, 14h00 Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Histoire de l’adduction d’eau potable et du système d’épuration, visite du château d’eau et de la station d’épuration

Château d’eau, 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges 25 route de Seichebrières, 45530 Vitry-aux-Loges Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire

Histoire de l’adduction d’eau potable et du système d’épuration, visite du château d’eau et de la station d’épuration

©jacques Cévost