Histoire du Château de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, Place Saint Eloi, Puimoisson

Histoire du Château de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Saint Eloi Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Sur les traces des vestiges du château médiéval

Place Saint Eloi Place Saint Eloi 04410 Puimoisson Puimoisson 04410 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0683204591 »}] La place Saint –Eloi a été créée vers 1231 en haut du village afin de construire un château féodal pour défendre les habitants. Ce château fut bâti par les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem qui furent les seigneurs de Puimoisson jusqu’à la Révolution de 1789.

Le château fut démoli en 1794 et seule l’église reste aujourd’hui.

Un monument aux morts fut érigé au centre de la place après la première guerre mondiale.

Aujourd’hui c’est le centre de la vie sociale du village avec la mairie, l’agence postale et l’espace piéton qui sert pour le petit marché du lundi et les manifestations festives et culturelles estivales.

Sur les traces des vestiges du château médiéval

©les rendez vous de puimoisson