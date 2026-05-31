Histoire du château de Puimoisson, Salle poyvalente école Maria Borrely, Puimoisson

Histoire du château de Puimoisson Dimanche 20 septembre, 17h00 Salle poyvalente école Maria Borrely Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En 1231, les hospitaliers étaient maîtres de Puimoisson, tant au spirituel qu’au temporel

Construction du château qui servit de palais aux Commandeurs, de couvent aux religieux et d’hôpital aux pauvres.

La loi du 17 septembre 1792, décréta la vente des biens de l’Ordre de Malte.

En avril 1793, le maire de la commune de Puimoisson, Monsieur Allemand, un sans culotte, exalté et arriviste, commença par détruire les titres de la commanderie à la demande de Barras installé au château d’Aiguines.

Salle poyvalente école Maria Borrely école Maria Borrely 04410 Puimoisson Puimoisson 04410 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 83 20 45 91 La Fondation Arnaud a été construite en 1911, avec le don effectué par d’Auguste Arnaud en 1900. La demande de Auguste Arnaud était de construire un hospice pour venir en aide aux indigents et aux personnes âgées. Sa demande était précisée dans son testament. Parking à proximité de l’école

En 1231, les hospitaliers étaient maîtres de Puimoisson, tant au spirituel qu’au temporel

©les rendez-vous de Puimoisson