exposition sur les traces du château de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, Salle poyvalente école Maria Borrely, Puimoisson

exposition sur les traces du château de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle poyvalente école Maria Borrely Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Documents d’archives, plans, maquette…

Salle poyvalente école Maria Borrely école Maria Borrely 04410 Puimoisson Puimoisson 04410 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 83 20 45 91 La Fondation Arnaud a été construite en 1911, avec le don effectué par d’Auguste Arnaud en 1900. La demande de Auguste Arnaud était de construire un hospice pour venir en aide aux indigents et aux personnes âgées. Sa demande était précisée dans son testament. Parking à proximité de l’école

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©les rendez-vous de Puimoisson