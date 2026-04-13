Histoire : nom féminin Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 16:00 – 17:00

Gratuit : non 10,00€ TARIF UNIQUE

Teaser : https://youtu.be/1fLjMiAp_Ws Histoire : nom fémininNégligées depuis des milliers d’années par un Zeus capricieux, la chance semble enfin avoir tourné pour les Moires maintenant qu’Héra a pris la relève.Malheureusement, les voilà bien ennuyées : elles qui tissent les fils de vie humaine s’aperçoivent que certaines femmes ont été oubliées ou abîmées, de siècle en siècle. Pour rétablir cette injustice, elles vont devoir retisser, raconter, illustrer la vie de ces personnes illustres, initiatrices d’événements historiques mais aussi d’anecdotes incongrues !Dans cette pièce improvisée, c’est vous qui choisissez de quelle femme vous verrez la vie défiler devant vos yeux. Que vous soyez fan de Sisi l’Impératrice ou que vous ne connaissiez de Simone de Beauvoir que le nom, venez (re)découvrir la vie pas tout à fait vraie de ces figures féminines qui ont marqué l’Histoire.Par la Cie Les Moires, collectif 100% fémininDurée : env. 70 min

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32046-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



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