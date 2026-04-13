Histoire : nom féminin Fabrique à Impros (La) Nantes
Histoire : nom féminin Fabrique à Impros (La) Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 16:00 – 17:00
Gratuit : non 10,00€ TARIF UNIQUE
Teaser : https://youtu.be/1fLjMiAp_Ws Histoire : nom fémininNégligées depuis des milliers d’années par un Zeus capricieux, la chance semble enfin avoir tourné pour les Moires maintenant qu’Héra a pris la relève.Malheureusement, les voilà bien ennuyées : elles qui tissent les fils de vie humaine s’aperçoivent que certaines femmes ont été oubliées ou abîmées, de siècle en siècle. Pour rétablir cette injustice, elles vont devoir retisser, raconter, illustrer la vie de ces personnes illustres, initiatrices d’événements historiques mais aussi d’anecdotes incongrues !Dans cette pièce improvisée, c’est vous qui choisissez de quelle femme vous verrez la vie défiler devant vos yeux. Que vous soyez fan de Sisi l’Impératrice ou que vous ne connaissiez de Simone de Beauvoir que le nom, venez (re)découvrir la vie pas tout à fait vraie de ces figures féminines qui ont marqué l’Histoire.Par la Cie Les Moires, collectif 100% fémininDurée : env. 70 min
Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32046-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA
Afficher la carte du lieu Fabrique à Impros (La) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie STEREOLUX Nantes 14 avril 2026