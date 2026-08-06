Informations pratiques

Lure

Histoire Papier

29 Rue Albert Mathiez Lure Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 15:00:00

fin : 2027-02-16 16:00:00

Date(s) :

2027-02-16

Le bureau d’un écrivain absent. Les livres entassés, la plume en arrêt, et la corbeille débordant de brouillons froissés. Un clair-obscur où le temps semble suspendu.

Histoire d’un brouillon froissé qui, tel une graine, sans racines, cherche dans la terre des livres un endroit où germer. Avec son innocence enfantine et ses yeux curieux, il se cherche une place au fil des pages et se confronte à l’hermétisme des livres, frontières qu’il ne peut franchir. En quête d’identité, d’une origine, il découvre la liberté. Un équilibre, fragile, entre poésie et burlesque, innocence et espièglerie, porté par deux instruments qui, sur scène, donnent la parole au spectacle. .

29 Rue Albert Mathiez Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Histoire Papier

L’événement Histoire Papier Lure a été mis à jour le 2026-08-06 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)