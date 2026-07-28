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AGENDA · Lure

Ciné-Rencontre Autisme mieux comprendre pour mieux inclure Lure

vendredi 11 septembre 2026 · Lure

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue des Gleux
Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Tarif
6.5 6.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lure

Ciné-Rencontre Autisme mieux comprendre pour mieux inclure

Rue des Gleux Lure Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 17h CINÉ-RENCONTRE autour de l’autisme et du handicap en présence de Josef Schovanec.
Avec la projection du film En tongs au pied de l’Himalaya de John Wax avec Audrey Lamy (1h33) > 6,50€ (tarifs inférieurs acceptés). Pauline, maman d’Andréa, 6 ans, se bat pour la scolarisation de son fils dont on a diagnostiqué un trouble du spectre de l’autisme. Entre légèreté et gravité, une histoire qui touche au cœur .
Témoignages Ateliers Food-Truck bio
En partenariat avec HANDY’UP et l’association TERRES (Les Bio’Jours).   .

Rue des Gleux Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ciné-Rencontre Autisme mieux comprendre pour mieux inclure

L’événement Ciné-Rencontre Autisme mieux comprendre pour mieux inclure Lure a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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