Découverte du vieux Lure Lure
Découverte du vieux Lure Lure mercredi 19 août 2026.
Lure
Découverte du vieux Lure
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
L’Office de Tourisme du Pays de Lure organise avec la SHAARL, une promenade commentée par Alain GUILLAUME, membre de la SHAARL.
Départ au Centre Jeanne Schlotterrer Esplanade Charles de Gaulle, 70200 Lure
Pour réserver, veuillez contacter l’Office de Tourisme du Pays de Lure
– Par téléphone 07 57 44 06 46 03 84 89 00 30
– Par Mail tourisme@pays-de-lure.fr
Le Mercredi 19 août 2026 à 9h ou le 25 juillet 2026 à 9h. .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46
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English : Découverte du vieux Lure
L’événement Découverte du vieux Lure Lure a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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