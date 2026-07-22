Informations pratiques

Lure

Lure à l’heure de l’éclipse !

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Lure à l’heure de l’éclipse !

Le mercredi 12 août 2026, ne manquez pas un rendez-vous exceptionnel à Lure à l’occasion de l’éclipse solaire !

️ Au programme

✨ Distribution de lunettes d’éclipse chez les commerçants participants.

️ Offres spéciales dans les commerces du centre-ville.

Un jeu concours avec des bons d’achat à gagner !

Pour participer, c’est simple réalisez un achat de 5 € minimum chez un commerçant participant et faites valider votre bulletin de jeu.

Le maximum de l’éclipse sera visible à 20h18 à Lure (selon les conditions météorologiques).

Retrouvez la liste des commerçants participants ainsi que le bulletin de participation sur le site de la Ville de Lure.

Une belle occasion de profiter d’un phénomène astronomique rare tout en soutenant les commerces locaux !

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Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Lure à l’heure de l’éclipse !

L’événement Lure à l’heure de l’éclipse ! Lure a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE