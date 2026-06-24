Cinéma plein air Mama Mia! Lure
vendredi 21 août 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Cinéma plein air Mama Mia!
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Cinéma plein air Mama Mia!
Venez profiter d’une soirée cinéma sous les étoiles à la Base de loisirs intercommunale de la Saline !
Le vendredi 21 aout 2026, retrouvez le célèbre ogre vert dans le film d’animation Shrek, projeté en plein air dans un cadre convivial et familial.
Base de la Saline Lure
Projection à la tombée de la nuit (entre 21h et 22h)
️ Gratuit Tout public
Pensez à apporter votre siège ou votre plaid pour profiter confortablement de la séance.
Espace non-fumeur
Une belle soirée estivale à partager en famille ou entre amis !
Informations
Office de Tourisme du Pays de Lure
07 57 44 06 46
tourisme@pays-de-lure.fr
Tarifs Gratuit. .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma plein air Mama Mia!
L’événement Cinéma plein air Mama Mia! Lure a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
À voir aussi à Lure (Haute-Saône)
- Apéri’lure Lure 1 juillet 2026
- Soirée Rock avec Made In Rock ! Lure 3 juillet 2026
- La Fête de la Saline Lure 4 juillet 2026
- Atelier ‘J’agis pour l’eau ! Lure 8 juillet 2026
- Luro’ Créazik Lure 14 juillet 2026