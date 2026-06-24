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AGENDA · Lure

Cinéma plein air Mama Mia! Lure

vendredi 21 août 2026 · Lure

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Tarif

Lure

Cinéma plein air Mama Mia!

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Cinéma plein air Mama Mia!

Venez profiter d’une soirée cinéma sous les étoiles à la Base de loisirs intercommunale de la Saline !

Le vendredi 21 aout 2026, retrouvez le célèbre ogre vert dans le film d’animation Shrek, projeté en plein air dans un cadre convivial et familial.

Base de la Saline Lure
Projection à la tombée de la nuit (entre 21h et 22h)
️ Gratuit Tout public

Pensez à apporter votre siège ou votre plaid pour profiter confortablement de la séance.

Espace non-fumeur

Une belle soirée estivale à partager en famille ou entre amis !

Informations
Office de Tourisme du Pays de Lure
07 57 44 06 46
tourisme@pays-de-lure.fr

Tarifs Gratuit.   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Cinéma plein air Mama Mia!

L’événement Cinéma plein air Mama Mia! Lure a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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