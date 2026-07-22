Informations pratiques

Lure

Ici et Maintenant

Rue des Gleux Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

7ème édition du salon Ici et Maintenant. Du bien-être, de l’artisanat et des minéraux à Lure.

Découverte des thérapies alternatives, soins énergétiques et sonores, cosmétique, massages, créations, bijoux, pierres du monde entier, voyance…

Conférences gratuites dans le salon.

Parking facile et gratuit.

Restauration sur place le dimanche, buvette et gourmandises.

Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Tombola 100% gagnante; repartez directement avec votre lot.

Espace du Sapeur Samedi 13h à 19h et Dimanche 10h à 18h .

Rue des Gleux Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ici et Maintenant

L’événement Ici et Maintenant Lure a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE