Lure

Cinéma plein air Shrek

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cinéma plein air Shrek

Venez profiter d’une soirée cinéma sous les étoiles à la Base de loisirs intercommunale de la Saline !

Le vendredi 31 juillet 2026, retrouvez le célèbre ogre vert dans le film d’animation Shrek, projeté en plein air dans un cadre convivial et familial.

Base de la Saline Lure

Projection à la tombée de la nuit (entre 21h et 22h)

️ Gratuit Tout public

Pensez à apporter votre siège ou votre plaid pour profiter confortablement de la séance.

Espace non-fumeur

Une belle soirée estivale à partager en famille ou entre amis !

Informations

Office de Tourisme du Pays de Lure

07 57 44 06 46

tourisme@pays-de-lure.fr .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cinéma plein air Shrek

L’événement Cinéma plein air Shrek Lure a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE