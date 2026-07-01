Musique & Mémoire Lure
dimanche 26 juillet 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Musique & Mémoire
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Solo a violino senza basso Festival Musique & Mémoire
Dans le cadre du festival Musique & Mémoire, la violoniste Sue-Ying Koang interprète un programme consacré aux sonates et à la partita pour violon seul de Johann Sebastian Bach.
Ce concert, intitulé Solo a violino senza basso, invite le public à découvrir toute la richesse et la virtuosité du répertoire baroque dans le cadre du parc botanique de l’Abbaye.
Dimanche 26 juillet 2026
À 11 h
Parc botanique de l’Abbaye
️ Réservation conseillée. Tarifs 15 €, 12 € (adhérents), 5 € (tarif réduit). .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musique & Mémoire
L’événement Musique & Mémoire Lure a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
À voir aussi à Lure (Haute-Saône)
- Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure 23 juillet 2026
- Les Vendredis Animés Lure 24 juillet 2026
- Musique & Mémoire Lure 24 juillet 2026
- Découverte du vieux Lure Lure 25 juillet 2026
- Cinéma plein air Shrek Lure 31 juillet 2026