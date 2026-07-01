Informations pratiques

Lure

Musique & Mémoire

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Solo a violino senza basso Festival Musique & Mémoire

Dans le cadre du festival Musique & Mémoire, la violoniste Sue-Ying Koang interprète un programme consacré aux sonates et à la partita pour violon seul de Johann Sebastian Bach.

Ce concert, intitulé Solo a violino senza basso, invite le public à découvrir toute la richesse et la virtuosité du répertoire baroque dans le cadre du parc botanique de l’Abbaye.

Dimanche 26 juillet 2026

À 11 h

Parc botanique de l’Abbaye

️ Réservation conseillée. Tarifs 15 €, 12 € (adhérents), 5 € (tarif réduit). .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musique & Mémoire

L’événement Musique & Mémoire Lure a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE