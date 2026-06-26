Lure

Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée

️Le jeudi 23 juillet 2026 à 21H

Au départ du bâtiment nautique, base de la Saline, Lure

Déambulation théâtralisée à la rencontre des créatures mythologiques

Mise en scène par l’Auberge de l’Imaginaire

Dégustation de produits du terroir

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lure

tourisme@pays-de-lure.fr

07 57 44 06 46 .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46 tourisme@pays-de-lure.fr

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English : Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée

L’événement Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE