Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure
Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure jeudi 23 juillet 2026.
Lure
Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée
️Le jeudi 23 juillet 2026 à 21H
Au départ du bâtiment nautique, base de la Saline, Lure
Déambulation théâtralisée à la rencontre des créatures mythologiques
Mise en scène par l’Auberge de l’Imaginaire
Dégustation de produits du terroir
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lure
tourisme@pays-de-lure.fr
07 57 44 06 46 .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46 tourisme@pays-de-lure.fr
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English : Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée
L’événement Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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