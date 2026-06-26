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Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure

Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure jeudi 23 juillet 2026.

Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Lure

Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée
️Le jeudi 23 juillet 2026 à 21H
Au départ du bâtiment nautique, base de la Saline, Lure
Déambulation théâtralisée à la rencontre des créatures mythologiques
Mise en scène par l’Auberge de l’Imaginaire
Dégustation de produits du terroir
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lure
tourisme@pays-de-lure.fr
07 57 44 06 46   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46  tourisme@pays-de-lure.fr

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English : Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée

L’événement Rendez-vous du terroir, balade contée éclairée Lure a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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