Les Vendredis Animés Lure
vendredi 24 juillet 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Les Vendredis Animés
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24
️Les Anim’Saline ️
Atelier créatif avec la présence obligatoire d’un adulte
le 24 juillet 2026 de 9h30 à 11h30.
Base de la Saline, côté restaurant.
⚠️ 10 enfants max ⚠️
À partir de 6 ans , 2€, inscription obligatoire.
Proposé et organisé par la CCPL.
Inscription au 03 84 63 31 78 ou au mail: base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr . .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr
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English : Les Vendredis Animés
L’événement Les Vendredis Animés Lure a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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