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AGENDA · Lure

Les Vendredis Animés Lure

vendredi 24 juillet 2026 · Lure

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Tarif

Lure

Les Vendredis Animés

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :
2026-07-24

️Les Anim’Saline ️
Atelier créatif avec la présence obligatoire d’un adulte
le 24 juillet 2026 de 9h30 à 11h30.
Base de la Saline, côté restaurant.
⚠️ 10 enfants max ⚠️
À partir de 6 ans , 2€, inscription obligatoire.
Proposé et organisé par la CCPL.
Inscription au 03 84 63 31 78 ou au mail: base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr .   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78  base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr

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English : Les Vendredis Animés

L’événement Les Vendredis Animés Lure a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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