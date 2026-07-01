Informations pratiques

Lure

Les Vendredis Animés

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :

2026-07-24

️Les Anim’Saline ️

Atelier créatif avec la présence obligatoire d’un adulte

le 24 juillet 2026 de 9h30 à 11h30.

Base de la Saline, côté restaurant.

⚠️ 10 enfants max ⚠️

À partir de 6 ans , 2€, inscription obligatoire.

Proposé et organisé par la CCPL.

Inscription au 03 84 63 31 78 ou au mail: base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr . .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr

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English : Les Vendredis Animés

L’événement Les Vendredis Animés Lure a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE