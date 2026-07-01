Informations pratiques

Lure

Musique & Mémoire

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du festival Musique & Mémoire, découvrez Bach, entre ciel et terre, un concert consacré aux cantates de Johann Sebastian Bach.

Interprété par l’Ensemble Masques sous la direction d’Olivier Fortin, ce programme réunit chanteurs et instrumentistes autour de trois cantates majeures du compositeur, dans le cadre de l’église Saint-Martin.

Vendredi 24 juillet 2026

À 21 h

Église Saint-Martin

️ Réservation conseillée. Tarifs 20 €, 15 € (adhérents), 5 € (tarif réduit). .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musique & Mémoire

L’événement Musique & Mémoire Lure a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE