Informations pratiques

Lure

Vendredi animé Initiation au funambulisme

Lure Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez vous initier à l’art du funambulisme en compagnie de Guillaume qui sera là pour vous guider et vous faire partager un moment suspendu

Cette discipline donne l’occasion de faire face à nos peurs et renforce notre confiance en soi. .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr

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English : Vendredi animé Initiation au funambulisme

L’événement Vendredi animé Initiation au funambulisme Lure a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE