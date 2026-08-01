Vendredi animé Initiation au funambulisme Lure
vendredi 7 août 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Vendredi animé Initiation au funambulisme
Lure Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez vous initier à l’art du funambulisme en compagnie de Guillaume qui sera là pour vous guider et vous faire partager un moment suspendu
Cette discipline donne l’occasion de faire face à nos peurs et renforce notre confiance en soi. .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr
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English : Vendredi animé Initiation au funambulisme
L’événement Vendredi animé Initiation au funambulisme Lure a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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