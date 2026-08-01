UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lure

Vendredi animé Initiation au funambulisme Lure

vendredi 7 août 2026 · Lure

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Lure

Vendredi animé Initiation au funambulisme

Lure Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez vous initier à l’art du funambulisme en compagnie de Guillaume qui sera là pour vous guider et vous faire partager un moment suspendu
Cette discipline donne l’occasion de faire face à nos peurs et renforce notre confiance en soi.   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredi animé Initiation au funambulisme

L’événement Vendredi animé Initiation au funambulisme Lure a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

À voir aussi à Lure (Haute-Saône)