AGENDA · Villenave-d'Ornon
HISTOIRES À PETITS PAS – Josiane Millot | PAROLE !, MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES, Villenave-d’Ornon
samedi 21 novembre 2026 · MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
HISTOIRES À PETITS PAS – Josiane Millot | PAROLE ! Samedi 21 novembre, 10h00, 11h00 MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES Gironde
Gratuit – Réservation auprès de la Médiathèque Les Étoiles – 05 57 96 56 40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Un éveil qui émerveille
- Avec son regard malicieux et sa voix tendre, la conteuse invite les tout-petits à un moment de douceur où comptines, ritournelles et jeux de voix ouvrent les portes de l’imaginaire et invitent au plaisir d’écouter.
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Très-jeune public – De 0 à 3 ans
MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES rue colette besson, 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}]
Conte pour les tout-petits conte saison culturelle
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