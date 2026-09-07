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HISTOIRES À PETITS PAS – Josiane Millot | PAROLE !, MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES, Villenave-d’Ornon

samedi 21 novembre 2026 · MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES · Villenave-d'Ornon

HISTOIRES À PETITS PAS – Josiane Millot | PAROLE !, MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES
Adresse
rue colette besson, 33140
Ville
33140 Villenave-d'Ornon
Département
Gironde
Tarif
Gratuit - Réservation auprès de la Médiathèque Les Étoiles - 05 57 96 56 40

HISTOIRES À PETITS PAS – Josiane Millot | PAROLE ! Samedi 21 novembre, 10h00, 11h00 MÉDIATHÈQUE LES ÉTOILES Gironde

Gratuit – Réservation auprès de la Médiathèque Les Étoiles – 05 57 96 56 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Un éveil qui émerveille

  • Avec son regard malicieux et sa voix tendre, la conteuse invite les tout-petits à un moment de douceur où comptines, ritournelles et jeux de voix ouvrent les portes de l’imaginaire et invitent au plaisir d’écouter.

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Très-jeune public – De 0 à 3 ans

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Conte pour les tout-petits conte saison culturelle

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