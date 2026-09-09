Histoires chuchotées, chantées, contées Erstein
jeudi 24 septembre 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Histoires chuchotées, chantées, contées
Place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 09:45:00
fin : 2026-09-24 10:15:00
Date(s) :
2026-09-24
Histoires et comptines animées par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance, pour un doux moment de partage entre petits et grands.
Atelier de lecture pour les moins de 3 ans, coanimé par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance. Des histoires et des comptines pour partager un moment de complicité entre petits et grands autour des livres. .
Place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 84 65 mediatheque.erstein@cc-erstein.fr
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English :
Stories and nursery rhymes led by librarians and the Relais Petite Enfance, for a gentle moment of sharing between young and old.
L’événement Histoires chuchotées, chantées, contées Erstein a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried
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