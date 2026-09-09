Informations pratiques

Erstein

Histoires chuchotées, chantées, contées

Place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 09:45:00

fin : 2026-09-24 10:15:00

Date(s) :

2026-09-24

Histoires et comptines animées par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance, pour un doux moment de partage entre petits et grands.

Atelier de lecture pour les moins de 3 ans, coanimé par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance. Des histoires et des comptines pour partager un moment de complicité entre petits et grands autour des livres. .

Place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 84 65 mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

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English :

Stories and nursery rhymes led by librarians and the Relais Petite Enfance, for a gentle moment of sharing between young and old.

L’événement Histoires chuchotées, chantées, contées Erstein a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried