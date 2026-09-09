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AGENDA · Erstein

Histoires chuchotées, chantées, contées Erstein

jeudi 24 septembre 2026 · Erstein

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Adresse
Place du Château de la Rebmatt
Ville
67150 Erstein
Département
Bas-Rhin
Tarif

Erstein

Histoires chuchotées, chantées, contées

Place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 09:45:00
fin : 2026-09-24 10:15:00

Date(s) :
2026-09-24

Histoires et comptines animées par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance, pour un doux moment de partage entre petits et grands.
Atelier de lecture pour les moins de 3 ans, coanimé par les bibliothécaires et le Relais Petite Enfance. Des histoires et des comptines pour partager un moment de complicité entre petits et grands autour des livres.   .

Place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 84 65  mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

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English :

Stories and nursery rhymes led by librarians and the Relais Petite Enfance, for a gentle moment of sharing between young and old.

L’événement Histoires chuchotées, chantées, contées Erstein a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried

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