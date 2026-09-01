Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Bidart

Histoires, comptines, bricolage et Cie

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Avec Fany comptines on entend de belles histoires, on écoute de jolies chansons, tout est animé, tout est enjoué.

Viens visiter la ferme de Fany !

Vaches, moutons, canards, poules, chèvres… tout un troupeau d’histoires.

Activité Moutons tout doux

Chaque mois une thématique différente, tous les mois de nouveaux récits.

Les places sont limitées à huit enfants pour les bricolages mais vous pouvez toujours assister sans inscription aux lectures !

Histoires et atelier d’activités manuelles. Dès 4 ans. Durée 1h15

Toutes les animations sont gratuites, et nécessitent une inscription au préalable, sur place, par courriel, ou par téléphone. .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

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English : Histoires, comptines, bricolage et Cie

L’événement Histoires, comptines, bricolage et Cie Bidart a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bidart