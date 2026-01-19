HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Parc des Forges Aron

HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA

Bibliothèque d'Aron Aron Mayenne

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

La compagnie Patati et Patata vous présente Histoires Cousues .

Un décor textile pour rêver, une berceuse pour se rassurer et avec poésie chasser la peur du loup !

Théâtre d’objets poétiques chant

De 0 à 6 ans Sur réservation .

Bibliothèque d'Aron Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

English :

The Patati et Patata company presents Histoires Cousues .

