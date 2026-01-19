HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Parc des Forges Aron
Parc des Forges Bibliothèque d’Aron Aron Mayenne
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-06
2026-05-06
La compagnie Patati et Patata vous présente Histoires Cousues .
Un décor textile pour rêver, une berceuse pour se rassurer et avec poésie chasser la peur du loup !
Théâtre d’objets poétiques chant
De 0 à 6 ans Sur réservation .
Parc des Forges Bibliothèque d’Aron Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
The Patati et Patata company presents Histoires Cousues .
