Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Histoires de la bonne vallée | Rencontre avec le réalisateur Jeudi 5 mars, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T22:30:00+01:00

Synopsis : En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Antonio, fils d’ouvriers catalans, y cultive des fleurs depuis près de 90 ans. Il est rejoint par Makome, Norma, Tatiana, venus de tous horizons… Au rythme de la musique, des baignades interdites et des amours naissants, une forme poétique de résistance émerge face aux conflits urbains, sociaux et identitaires du monde.

Réalisation : José Luis Guerín

DOCUMENTAIRE

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

Projection en présence du réalisateur José Luis Guerín. Histoires de la bonne vallée José Luis Guerín