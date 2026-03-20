Histoires de la musique : Musique, Humanité et Sciences Bibliothèque Musicale La Grange Fleuret Paris

Département de musiques anciennes et pratiques historiques

Margaux Sladden, conservatoire royal de Bruxelles

Dans le cadre du cycle Histoires de la musique

Concert-conférence sur Henri Bergson et la musique

Le lundi 11 mai 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00

Bibliothèque Musicale La Grange Fleuret 11 bis rue de Vézelay 75008 Paris

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