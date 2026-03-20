Histoires de la musique : Musique, Humanité et Sciences Bibliothèque Musicale La Grange Fleuret Paris
Histoires de la musique : Musique, Humanité et Sciences Bibliothèque Musicale La Grange Fleuret Paris lundi 11 mai 2026.
Département de musiques anciennes et pratiques historiques
Margaux Sladden, conservatoire royal de Bruxelles
Dans le cadre du cycle Histoires de la musique
Concert-conférence sur Henri Bergson et la musique
Le lundi 11 mai 2026
de 19h00 à 20h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00
Bibliothèque Musicale La Grange Fleuret 11 bis rue de Vézelay 75008 Paris
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