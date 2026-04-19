Les animations de mai à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Festival Quartier du livre

Cette année, le bonheur est au centre de la programmation avec des rencontres et dédicaces en librairies, la remise du prix pour le concours de nouvelles des bibliothèques et des ateliers ! On se retrouve du 27 mai au 3 juin à l’occasion du festival Quartier du livre, l’évènement littéraire du 5e.

À L’Heure Joyeuse :

Jeu des portraits et masques | Atelier avec Anne-Catherine Faucher

Mercredi 27 mai | 14h30, sur inscription, à partir de 5 ans

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Concours de nouvelles interbibliothèques du 5e : remise des prix

Jeudi 28 mai | 19h30, adulte, évènement organisé à la Mairie du 5e

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Atelier Kamishibaï

Samedi 30 mai | 15h, sur inscription, à partir de 5 ans, évènement organisé à la Mairie du 5e

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Atelier Kamishibaï

Mercredi 3 juin | 15h, sur inscription, à partir de 5 ans

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Les écrans ca s’apprend | Rencontre avec Amélia Matar

À l’occasion des 10 jours sans écran du 19 au 28 mai, Amélia Matar propose de réfléchir ensemble, poser les vraies questions, et repartir avec des repères concrets.

Jeudi 28 mai | 17h, sur inscription, adultes.

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Les rendez-vous réguliers

Contine-moi une histoire

Samedi 30 mai | 10h30, pour les moins de 3 ans

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P’tit ciné

Mercredi 13 mai | 14h30 sur inscription, à partir de 5 ans

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L’atelier « à la manière de… »

Mercredi 20 mai | 14h sur inscription, à partir de 6 ans

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Soirée Jeux de société

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de

stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du

5è et 6è !

Samedi 30 mai | 18h à 22h à la bibliothèque Mohammed Arkoun

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À venir

Performance dansée et contée » A un fil » Coline Irwin et Gerry Quevreux, atelier Tous emmitouflés avec l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath, Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi…, l’atelier du samedi

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du vendredi 01 mai 2026 au mercredi 03 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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