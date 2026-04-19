Les animations de mai à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Les animations de mai à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris vendredi 1 mai 2026.
Festival Quartier du livre
Cette année, le bonheur est au centre de la programmation avec des rencontres et dédicaces en librairies, la remise du prix pour le concours de nouvelles des bibliothèques et des ateliers ! On se retrouve du 27 mai au 3 juin à l’occasion du festival Quartier du livre, l’évènement littéraire du 5e.
À L’Heure Joyeuse :
Jeu des portraits et masques | Atelier avec Anne-Catherine Faucher
Mercredi 27 mai | 14h30, sur inscription, à partir de 5 ans
Concours de nouvelles interbibliothèques du 5e : remise des prix
Jeudi 28 mai | 19h30, adulte, évènement organisé à la Mairie du 5e
Atelier Kamishibaï
Samedi 30 mai | 15h, sur inscription, à partir de 5 ans, évènement organisé à la Mairie du 5e
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Atelier Kamishibaï
Mercredi 3 juin | 15h, sur inscription, à partir de 5 ans
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Les écrans ca s’apprend | Rencontre avec Amélia Matar
À l’occasion des 10 jours sans écran du 19 au 28 mai, Amélia Matar propose de réfléchir ensemble, poser les vraies questions, et repartir avec des repères concrets.
Jeudi 28 mai | 17h, sur inscription, adultes.
Les rendez-vous réguliers
Contine-moi une histoire
Samedi 30 mai | 10h30, pour les moins de 3 ans
P’tit ciné
Mercredi 13 mai | 14h30 sur inscription, à partir de 5 ans
L’atelier « à la manière de… »
Mercredi 20 mai | 14h sur inscription, à partir de 6 ans
Soirée Jeux de société
Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de
stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du
5è et 6è !
Samedi 30 mai | 18h à 22h à la bibliothèque Mohammed Arkoun
À venir
Performance dansée et contée » A un fil » Coline Irwin et Gerry Quevreux, atelier Tous emmitouflés avec l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath, Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi…, l’atelier du samedi
Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.
Du vendredi 01 mai 2026 au mercredi 03 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
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