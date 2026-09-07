Histoires de marcher – Savigny-le-Temple, une ville, mille et une histoires, Place du 19 mars 1962, Savigny-le-Temple

Informations pratiques

Histoires de marcher – Savigny-le-Temple, une ville, mille et une histoires Vendredi 18 septembre, 14h00, 15h00 Place du 19 mars 1962 Seine-et-Marne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Afin de découvrir l’histoire locale, nous vous proposons une randonnée adaptée aux scolaires au sein de la ville.

Le parcours inclus des actions ludiques : devinettes, rébus, questions-réponses, codes secrets… et fait environs 2 à 3km (distance adaptée selon le niveau de la classe).

Les différentes points d’intérêts proposés sont les suivants :

– L’Empreinte;

– Le stade nautique Jean Bouin;

– Le domaine la-grange-la-Prévôté;

– Le centre des archives économiques et financières de l’Etat;

– La ferme du Coulevrain;

– L’église Saint-germain d’Auxerre.

Ces derniers peuvent être discutés directement avec l’enseignant si des adaptations sont à mettre en place.

Place du 19 mars 1962 Place du 19 mars 1962, 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 06.13.27.17.34 https://www.grandparissud.fr/evenements/randonnee-savigny-le-temple-milles-et-unes-histoires/ Savigny-le-Temple conserve de nombreuses traces de son passé. Le domaine de la Grange – la Prévôté et la ferme

du Coulevrain en sont de précieux témoignages. Longtemps, la commune se composait notamment de petits bourgs

et de hameaux rattachés à ces domaines.

Au fil des siècles, la ville s’est transformée en intégrant ces héritages historiques dans son développement urbain.

Ce parcours vous invite à découvrir une architecture mêlant les empreintes du passé aux aspects contemporains. Gare de Savigny-le-Temple (rer D)

Randonnée

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