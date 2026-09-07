Histoires de marcher – Savigny-le-Temple, une ville, mille et une histoires, Place du 19 mars 1962, Savigny-le-Temple
vendredi 18 septembre 2026 · Place du 19 mars 1962 · Savigny-le-Temple
Informations pratiques
Histoires de marcher – Savigny-le-Temple, une ville, mille et une histoires Vendredi 18 septembre, 14h00, 15h00 Place du 19 mars 1962 Seine-et-Marne
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Afin de découvrir l’histoire locale, nous vous proposons une randonnée adaptée aux scolaires au sein de la ville.
Le parcours inclus des actions ludiques : devinettes, rébus, questions-réponses, codes secrets… et fait environs 2 à 3km (distance adaptée selon le niveau de la classe).
Les différentes points d’intérêts proposés sont les suivants :
– L’Empreinte;
– Le stade nautique Jean Bouin;
– Le domaine la-grange-la-Prévôté;
– Le centre des archives économiques et financières de l’Etat;
– La ferme du Coulevrain;
– L’église Saint-germain d’Auxerre.
Ces derniers peuvent être discutés directement avec l’enseignant si des adaptations sont à mettre en place.
Place du 19 mars 1962 Place du 19 mars 1962, 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 06.13.27.17.34 https://www.grandparissud.fr/evenements/randonnee-savigny-le-temple-milles-et-unes-histoires/ Savigny-le-Temple conserve de nombreuses traces de son passé. Le domaine de la Grange – la Prévôté et la ferme
du Coulevrain en sont de précieux témoignages. Longtemps, la commune se composait notamment de petits bourgs
et de hameaux rattachés à ces domaines.
Au fil des siècles, la ville s’est transformée en intégrant ces héritages historiques dans son développement urbain.
Ce parcours vous invite à découvrir une architecture mêlant les empreintes du passé aux aspects contemporains. Gare de Savigny-le-Temple (rer D)
Randonnée
©Grand Paris Sud
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