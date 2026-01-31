Histoires de paysages. De Monet à Hockney (1893-2026) Musée Marmottan Monet Paris 16e Arrondissement
jeudi 24 septembre 2026 · Musée Marmottan Monet · Paris 16e Arrondissement
Informations pratiques
Paris 16e Arrondissement
Histoires de paysages. De Monet à Hockney (1893-2026)
Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly Paris 16e Arrondissement Paris
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Tarif moins de 18 ans et étudiant de moins de 25 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-24
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-09-24
À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le Musée Marmottan Monet retrace deux siècles d’histoire du paysage, de l’impressionnisme aux explorations contemporaines de David Hockney.
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Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France +33 1 44 96 50 33
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English :
%C0 To mark the 100th anniversary of Claude Monet’s death, the Marmottan Monet Museum traces two centuries of landscape art, from Impressionism to David Hockney’s contemporary explorations.
L’événement Histoires de paysages. De Monet à Hockney (1893-2026) Paris 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Choose Paris Region
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