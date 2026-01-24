Kerry James Marshall. The Histories Paris 16e Arrondissement
vendredi 18 septembre 2026 · Paris 16e Arrondissement
Informations pratiques
Paris 16e Arrondissement
Kerry James Marshall. The Histories
11 Avenue du Président Wilson Paris 16e Arrondissement Paris
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-18
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-09-18
Première exposition en France consacrée à l’artiste américain Kerry James Marshall, cette rétrospective exceptionnelle réunit 70 œuvres, dont huit inédites, et retrace plus de quarante ans de création au Musée d’Art Moderne de Paris.
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11 Avenue du Président Wilson Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France +33 1 53 67 40 00
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English :
The first exhibition in France dedicated to the American artist Kerry James Marshall, this exceptional retrospective brings together 70 works—including eight never-before-seen pieces—and traces more than forty years of his artistic career at the Musée d’Art Moderne in Paris.
L’événement Kerry James Marshall. The Histories Paris 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Choose Paris Region
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