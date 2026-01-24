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AGENDA · Paris 16e Arrondissement

Kerry James Marshall. The Histories Paris 16e Arrondissement

vendredi 18 septembre 2026 · Paris 16e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 24 janvier 2026
Adresse
11 Avenue du Président Wilson
Ville
75016 Paris 16e Arrondissement
Département
Paris
Tarif
15 15 15 Tarif réduit

Paris 16e Arrondissement

Kerry James Marshall. The Histories

11 Avenue du Président Wilson Paris 16e Arrondissement Paris

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-18
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-09-18

Première exposition en France consacrée à l’artiste américain Kerry James Marshall, cette rétrospective exceptionnelle réunit 70 œuvres, dont huit inédites, et retrace plus de quarante ans de création au Musée d’Art Moderne de Paris.
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11 Avenue du Président Wilson Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France +33 1 53 67 40 00 

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English :

The first exhibition in France dedicated to the American artist Kerry James Marshall, this exceptional retrospective brings together 70 works—including eight never-before-seen pieces—and traces more than forty years of his artistic career at the Musée d’Art Moderne in Paris.

L’événement Kerry James Marshall. The Histories Paris 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Choose Paris Region

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