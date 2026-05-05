Histoires de rencontres, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Histoires de rencontres Dimanche 13 septembre, 11h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

12 / 9 CHF; Entrée libre jusqu’à 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Entrée à l’exposition payante, sans inscription (dans la limite des places disponibles)

Histoires de rencontres

Le dimanche 13 septembre 2026,

à 11h

Autre visite thématique:

– Le verre, une matière mystérieuse

Plus d’infos: Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/agenda/verre-matiere-mysterieuse/11637082 »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/CIRVA-verre »}]

Visite thématique de l’exposition « Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva »

Mathilde Rosier, Yeux graines, 2022–2023, Production / réalisation Cirva

Photo : Cirva / Alexandre Mouillet © 2025, ProLitteris, Zurich