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Histoires en familles Auprès de mon arbre Colombelles

mercredi 30 septembre 2026 · Colombelles

Histoires en familles Auprès de mon arbre Colombelles

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
10 Rue Elsa Triolet
Ville
14460 Colombelles
Département
Calvados
Tarif

Colombelles

Histoires en familles Auprès de mon arbre

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :
2026-09-30

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / Sur réservation
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / Sur réservation   .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46  mediatheque@colombelles.fr

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English : Histoires en familles Auprès de mon arbre

A delightful reading session for parents and children to enjoy together, followed by a workshop based on the picture books read.

Ages 4 and over / Booking required

L’événement Histoires en familles Auprès de mon arbre Colombelles a été mis à jour le 2026-07-01 par Calvados Attractivité

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