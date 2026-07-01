Histoires en familles Auprès de mon arbre Colombelles
mercredi 30 septembre 2026 · Colombelles
Informations pratiques
Colombelles
Histoires en familles Auprès de mon arbre
10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.
À partir de 4 ans / Sur réservation
Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.
À partir de 4 ans / Sur réservation .
10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Histoires en familles Auprès de mon arbre
A delightful reading session for parents and children to enjoy together, followed by a workshop based on the picture books read.
Ages 4 and over / Booking required
L’événement Histoires en familles Auprès de mon arbre Colombelles a été mis à jour le 2026-07-01 par Calvados Attractivité
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