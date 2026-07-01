Informations pratiques

Colombelles

Histoires en familles Auprès de mon arbre

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / Sur réservation

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / Sur réservation .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Histoires en familles Auprès de mon arbre

A delightful reading session for parents and children to enjoy together, followed by a workshop based on the picture books read.

Ages 4 and over / Booking required

L’événement Histoires en familles Auprès de mon arbre Colombelles a été mis à jour le 2026-07-01 par Calvados Attractivité