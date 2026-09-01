Histoires et petits secrets de la Villa Beatrix Enea Villa Beatrix Enea Anglet

Informations pratiques

Anglet

Histoires et petits secrets de la Villa Beatrix Enea

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de la Villa Beatrix Enea et des réserves de la collection municipale.

Connaissez-vous la Villa Beatrix Enea ? Saviez-vous qu’elle n’a pas toujours porté ce nom ? Connaissez-vous l’architecte qui lui confère les marques de l’éclectisme en vogue à l’époque dont le fameux “arc Tudor” ? Saviez-vous enfin qu’elle fut habitée successivement par des familles du Gotha européen ?

Aujourd’hui, la Ville y programme des expositions. Au cours de cette visite, vous découvrirez son histoire et ses espaces dont les réserves de la collection municipale d’art contemporain ouvertes pour l’occasion.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Histoires et petits secrets de la Villa Beatrix Enea

L’événement Histoires et petits secrets de la Villa Beatrix Enea Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet