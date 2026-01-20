Histoires pour les plus grands Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Histoires pour les plus grands Biblio’fil

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-04-21 16:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

2026-04-21

Heure du conte, Petits lecteurs, de nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans.

Gratuit, inscription conseillée.

Renseignements au 02 40 98 33 89. .

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

Storytime, Little Readers, numerous storytimes are organized in the network’s libraries for children aged 3 and over.

