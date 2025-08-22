GR3E Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire > Oudon Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
GR3E Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire > Oudon
Durée : Distance : 29000.0 Tarif :
Flânerie sur les bords de Loire à la frontière historique entre l’Anjou et la Bretagne.
English :
A stroll along the banks of the Loire on the historic border between Anjou and Brittany.
Deutsch :
Bummeln Sie an den Ufern der Loire an der historischen Grenze zwischen Anjou und der Bretagne.
Italiano :
Una passeggiata lungo le rive della Loira, sullo storico confine tra Angiò e Bretagna.
Español :
Un paseo a orillas del Loira, en la frontera histórica entre Anjou y Bretaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Anjou tourime