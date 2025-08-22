GR3E Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire > Oudon Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

GR3E Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire > Oudon

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR3E Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire > Oudon 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

Flânerie sur les bords de Loire à la frontière historique entre l’Anjou et la Bretagne.

+33 2 40 83 07 44

English :

A stroll along the banks of the Loire on the historic border between Anjou and Brittany.

Deutsch :

Bummeln Sie an den Ufern der Loire an der historischen Grenze zwischen Anjou und der Bretagne.

Italiano :

Una passeggiata lungo le rive della Loira, sullo storico confine tra Angiò e Bretagna.

Español :

Un paseo a orillas del Loira, en la frontera histórica entre Anjou y Bretaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Anjou tourime