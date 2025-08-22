Circuit des Mariniers Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Circuit des Mariniers

Circuit des Mariniers 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 5900.0 Tarif :

Enfilez vos chaussures de marche et découvrez une belle boucle de 5,9km avec vue sur la Loire ! Ingrandes-le-Fresne renferme derrière ses quais des trésors d’architecture, témoins d’une activité portuaire florissante.

https://rando.loire-atlantique.fr/trek/10529-Les-Mariniers +33 2 40 83 07 44

English :

Put on your walking shoes and discover a beautiful 5.9km loop overlooking the Loire! Behind the quays of Ingrandes-le-Fresne lie architectural treasures that bear witness to a thriving port industry.

Deutsch :

Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an und entdecken Sie einen schönen Rundweg von 5,9 km mit Blick auf die Loire! Ingrandes-le-Fresne verbirgt hinter seinen Kais architektonische Schätze, die von einer blühenden Hafentätigkeit zeugen.

Italiano :

Indossate le scarpe da trekking e scoprite un bellissimo percorso di 5,9 km con vista sulla Loira! Dietro le banchine di Ingrandes-le-Fresne si nascondono tesori architettonici che testimoniano una fiorente industria portuale.

Español :

Cálcese los zapatos y descubra un hermoso circuito de 5,9 km con vistas al Loira Detrás de los muelles de Ingrandes-le-Fresne se esconden tesoros arquitectónicos que dan testimonio de una próspera industria portuaria.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Anjou tourime