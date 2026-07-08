HISTORIETTES ATELIER TERRE SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
samedi 10 octobre 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
HISTORIETTES ATELIER TERRE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Les samedis une semaine avant les vacances scolaires un moment en famille à écouter des histoires et à partager un atelier ensemble.
Dès 1 ans
Ouvert à toutes et tous
Gratuit
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
On Saturdays one week before school breaks: spend some family time listening to stories and participating in a workshop together.
Ages 1 and up
Open to everyone
Free
L’événement HISTORIETTES ATELIER TERRE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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