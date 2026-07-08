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HISTORIETTES ATELIER TERRE SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

samedi 10 octobre 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Adresse
CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR
Ville
65150 Saint-Laurent-de-Neste
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Laurent-de-Neste

HISTORIETTES ATELIER TERRE

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Les samedis une semaine avant les vacances scolaires un moment en famille à écouter des histoires et à partager un atelier ensemble.

Dès 1 ans
Ouvert à toutes et tous
Gratuit
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

On Saturdays one week before school breaks: spend some family time listening to stories and participating in a workshop together.

Ages 1 and up
Open to everyone
Free

L’événement HISTORIETTES ATELIER TERRE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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