HISTORIETTES ATELIER TERRE SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

HISTORIETTES ATELIER TERRE

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Les samedis une semaine avant les vacances scolaires un moment en famille à écouter des histoires et à partager un atelier ensemble.

Dès 1 ans

Ouvert à toutes et tous

Gratuit

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On Saturdays one week before school breaks: spend some family time listening to stories and participating in a workshop together.

Ages 1 and up

Open to everyone

Free

L’événement HISTORIETTES ATELIER TERRE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65