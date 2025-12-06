Hivernale Des Templiers Roquefort-sur-Soulzon

Hivernale Des Templiers

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Début : Samedi 2026-12-05

fin : 2026-12-06

2026-12-05

L’Hivernale des Templiers est placée sous le signe du terroir et des traditions. Pour sa nouvelle édition, ce trail atypique vous propose désormais des parcours époustouflants. Liberté maximale garantie.

LES ILLUMINES DE ROQUEFORT 5.12 km 171 m+

L’ETOILE DU LARZAC 13.4 km 592 m+

ROCK’SHOT TRAIL 16,85 km 777 m+

LA ROCK’CARLINE TRAIL 13.7 km 569 m+

ROCK’ANGEL : 18.3 km 724 m+

MARATHON DE L’ORCHIS 35,85 km 1454 m+

L’ADONIS TRAIL 26 km 1121 m+

L’ASTRAGALE TRAIL 66.65 km 2281 m + .

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 20 inscriptions@templiersevents.com

The Hivernale des Templiers is deeply rooted in the terroir and local traditions. The new edition of this atypical sport contest offers you five amazing Trail Running courses a guaranteed maximum freedom.

