La Cycl’Roquefort

Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Avec plus de 400 participants, la Cycl’Roquefort séduit de plus en plus de cyclistes. Pour l’édition 2026, nous vous attendons encore plus nombreux en territoire sud-aveyronnais… au Pays des Templiers et des Hospitaliers.

Envie de relever un défi sportif dans un décor unique, entre Causses et vallées du Pays du Roquefort ?

Rejoignez-nous pour une journée de vélo, de convivialité et de bons produits locaux !

La 8ème édition est programmée

– samedi et dimanche programme à venir .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

English : The Cycl’Roquefort race

With over 400 participants, the Cycl?Roquefort is attracting more and more cyclists. For the 2026 edition, we look forward to seeing even more of you in South Aveyron? in the land of the Templars and the Hospitallers

L’événement La Cycl’Roquefort Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)