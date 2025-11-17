Roq’ N Brebis

Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Rendez-vous à Roquefort-sur-Soulzon pour Roq’N Brebis, la fête du village qui mêle ambiance conviviale, gourmandise et musique entraînante !

Au programme animation musicale pour faire danser petits et grands jusqu’au bout de la nuit, et bien sûr le fameux repas qui régale chaque année tous les gourmands !

– Pensez à réserver votre repas ! .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

English :

Roquefort-sur-Soulzon is the place to be for Roq?N Brebis, the village festival that combines conviviality, gourmet delights and lively music!

German :

Treffen Sie sich in Roquefort-sur-Soulzon zu Roq?N Brebis, dem Dorffest, das eine gesellige Atmosphäre, Leckereien und mitreißende Musik miteinander verbindet!

Italiano :

Roquefort-sur-Soulzon è il posto giusto per Roq?N Brebis, la festa del villaggio che unisce un’atmosfera amichevole, cibo delizioso e musica vivace!

Espanol :

Roquefort-sur-Soulzon es el lugar ideal para disfrutar de Roquefort-sur-Soulzon, la fiesta del pueblo que combina un ambiente agradable, deliciosa comida y música animada

