HOA ! Visite du musée de Blasimon, Hoa – musée de Blasimon, Blasimon

Informations pratiques

HOA ! Visite du musée de Blasimon Dimanche 20 septembre, 15h30 Hoa – musée de Blasimon Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entre 1958 et 1992, l’abbé Hoarau explore inlassablement les environs de sa paroisse, accompagné de jeunes archéologues en herbe. Au fil de ses recherches, il rassemble outils lithiques, tessons, ossements et pierres, soigneusement étiquetés avant d’être présentés dans un premier musée, ouvert en 1967 au-dessus de la mairie de Blasimon.

Cette collection constitue aujourd’hui le point de départ d’une découverte originale de l’Entre-deux-Mers, territoire d’abbayes, de moulins, de bastides et de vignobles.

Modernisé, enrichi et désormais installé dans la chapelle du village, le musée de Blasimon invite petits et grands à se glisser dans la peau des archéologues d’aujourd’hui grâce à des jeux, des animations, des ateliers pédagogiques et des découvertes insolites.

Hoa – musée de Blasimon Rue Mercadier, 33540 Blasimon Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 64 72 06 64 https://www.blasimon.fr/tourisme/hoa-musee-de-blasimon/ https://www.instagram.com/museehoa/ Avec ses moulins, sa bastide, son abbaye et son vignoble, la commune de Blasimon est emblématique de l’histoire et du patrimoine de l’entre deux mers. C’était l’intuition de l’abbé Hoarau, le créateur du premier musée de Blasimon. Le musée Hoa, lui rend hommage en même temps qu’il initie à l’archéologie.

L’histoire de Blasimon se découvre au musée mais aussi, sur les sites remarquables de la commune. Parking à proximité.

Entre 1958 et 1992, l’abbé Hoarau explore inlassablement les environs de sa paroisse, accompagné de jeunes archéologues en herbe. Au fil de ses recherches, il rassemble des outils lithiques, des des …

© Fred Cavender – Musée de Blasimon