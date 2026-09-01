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Hockey sur glace Anglet Hormadi Brûleurs de Loups de Grenoble Patinoire de La Barre Anglet

dimanche 27 septembre 2026 · Patinoire de La Barre · Anglet

Hockey sur glace Anglet Hormadi Brûleurs de Loups de Grenoble Patinoire de La Barre Anglet

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Patinoire de La Barre
Adresse
299 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Hockey sur glace Anglet Hormadi Brûleurs de Loups de Grenoble

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 19:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

L’Anglet Hormadi Pays Basque affronte les Brûleurs de Loups de Grenoble, à l’occasion de la 5ème journée de Synerglace Ligue Magnus, championnat de France élite de hockey sur glace.

Plus haut niveau du hockey sur glace français, la Synerglace Ligue Magnus réunit chaque saison les 12 meilleures équipes de l’hexagone.   .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 37 

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English : Hockey sur glace Anglet Hormadi Brûleurs de Loups de Grenoble

L’événement Hockey sur glace Anglet Hormadi Brûleurs de Loups de Grenoble Anglet a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Anglet

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