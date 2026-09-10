Holiday Season Party 2026, CMI Rennes, Rennes

Informations pratiques

Holiday Season Party 2026 Mardi 15 décembre, 17h30 CMI Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit, inscription en ligne, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T17:30:00+01:00 – 2026-12-15T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-15T17:30:00+01:00 – 2026-12-15T21:00:00+01:00

Le mardi 15 décembre, de 17h30 à 21h00, mettez votre plus beau pull de fête ou habillez vous de paillettes et venez célébrer la fin d’année !

Décembre signe la fin du semestre mais également la saison des fêtes de fin d’année ! Pour contrer le froid, l’ennui, ou la solitude, venez célébrer les fêtes de fin d’années avec d’autres étudiants, doctorants et chercheurs internationaux au CMI Rennes !

Le hall d’accueil de la Cité internationale sera paré de ses plus belles décorations pour vous accueillir.

Programme à venir

Infos pratiques :

Places limitées

Inscription en ligne gratuite

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-holiday-season-party-2026-1998896152200 »}]

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