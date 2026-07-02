Hommage à Béatrice Uria-Monzon, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Hommage à Béatrice Uria-Monzon Mardi 22 septembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00

Voix | Orchestre

Elle fut une Tosca indépassable, une Carmen inoubliable, une Norma indétrônable. Mais, à l’aube de sa carrière étourdissante, Béatrice Uria-Monzon fut également une enfant du pays, née à Agen et formée au Conservatoire de Bordeaux. Sur ses terres d’adoption, les musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et des figures de la scène lyrique lui rendent hommage. Sa vie, ses rôles marquants et sa personnalité hors du commun seront au centre de cette soirée du souvenir, présentée par Judith Chaine.

En partenariat avec France Musique

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697066-hommage-a-beatrice-uria-monzon »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-hommage-beatrice-uria-monzon-83901 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Philippe Bach Voix