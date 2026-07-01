Rentrée en musique, Bordeaux métropole, Bordeaux
vendredi 4 septembre 2026 · Bordeaux métropole · Bordeaux
Informations pratiques
Rentrée en musique Vendredi 4 septembre, 10h00 Bordeaux métropole Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00
Hors les murs | Concert
L’engagement des artistes de l’Opéra National de Bordeaux auprès des jeunes publics commence avant que les spectacles reprennent à l’Auditorium et au Grand-Théâtre ! En effet, les membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux se produisent dans plusieurs établissements scolaires pour accompagner les élèves de la métropole bordelaise vers le chemin de l’école.
Bordeaux métropole Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine 0667262086 [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/hors-les-murs-rentree-en-musique-83631 »}]
Concert | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Hors les murs
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A., Eglise Saint-Rémi de la Vigne, Bordeaux 1 juillet 2026
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026