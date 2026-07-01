Rentrée en musique, Bordeaux métropole, Bordeaux

Informations pratiques

Rentrée en musique Vendredi 4 septembre, 10h00 Bordeaux métropole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T15:30:00+02:00

Hors les murs | Concert

L’engagement des artistes de l’Opéra National de Bordeaux auprès des jeunes publics commence avant que les spectacles reprennent à l’Auditorium et au Grand-Théâtre ! En effet, les membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux se produisent dans plusieurs établissements scolaires pour accompagner les élèves de la métropole bordelaise vers le chemin de l’école.

En savoir plus

Bordeaux métropole Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine 0667262086 [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/hors-les-murs-rentree-en-musique-83631 »}]

Concert | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Hors les murs