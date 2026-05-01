Florange

Hommage à Eddy Mitchell

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une voix, une passion, un hommage XXL à Eddy Mitchell

Savino Vallone est un chanteur animé par une passion profonde pour la scène et la musique live. Depuis ses débuts, il s’est imposé comme un interprète charismatique, capable de transmettre toute l’émotion des grands classiques avec une authenticité rare. Sa voix puissante et chaleureuse, son sens du swing et son énergie communicative font de lui un artiste incontournable pour tous les amoureux de la chanson française et du rock’n’roll.

Préparez-vous à chanter, à vibrer et à partager un moment inoubliable. Tout Eddy , c’est plus qu’un concert c’est une expérience musicale XXL !Tout public

27 .

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

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English :

A voice, a passion, an XXL tribute to Eddy Mitchell

Savino Vallone is a singer driven by a deep passion for the stage and live music. Since his debut, he has established himself as a charismatic performer, capable of conveying all the emotion of the great classics with rare authenticity. His powerful, warm voice, sense of swing and infectious energy make him a must for all lovers of French chanson and rock?n?roll.

Get ready to sing, vibrate and share an unforgettable moment. Tout Eddy is more than just a concert: it’s an XXL musical experience!

L’événement Hommage à Eddy Mitchell Florange a été mis à jour le 2026-04-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME