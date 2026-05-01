Hommage à Erik Marchand Salle Amzer Zo Poullaouen

Poullaouen

Hommage à Erik Marchand

Salle Amzer Zo Rue de Tymeur Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Cette soirée est consacrée à une série de concerts. Les artistes invités sur scène illustreront les compagnonnages musicaux qu’Erik Marchand a bâti tout au long de sa carrière. En Bretagne bien sûr, mais aussi en Roumanie, en Albanie, en Galice, en Inde…

Au programme

Le groupe Gwerz (Jacky et Patrick Molard, Youenn Le Bihan, Alain Genty,…), Costica Olan et Mircea Dobre du Taraf de Caransebeş (Roumanie), Svetlana Spajic (Serbie), Thierry Robin (France) et Hameed Khan (Inde), l’ensemble polyphonique de Mallakaster (Albanie), Fransy Gonzalez Calvo (Galice).

Chaque groupe invitera un ou une jeune artiste issue des différentes Kreiz Breizh Akademi, créées par Erik Marchand, afin de montrer également le rôle prépondérant de transmetteur de l’artiste disparu. La soirée sera ponctuée de présentations des différentes aventures musicales d’Erik Marchand, par Goulc’hen Malrieu. .

Salle Amzer Zo Rue de Tymeur Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 2 97 23 83 83

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English : Hommage à Erik Marchand

L’événement Hommage à Erik Marchand Poullaouen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée