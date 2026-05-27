Hommage à France Gall Samer
vendredi 2 octobre 2026 · Samer
Informations pratiques
Samer
Hommage à France Gall
Samer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La commune de Samer et le comité des fêtes vous proposent un concert exceptionnel
Un hommage vibrant à France Gall avec Julie Compagnon et le groupe Hong Kong Stars, venus de Belgique.
Après plusieurs concerts à guichets fermés, ils revisitent ses plus grands titres dans un spectacle plein d’émotion et d’énergie.
Un moment musical unique à ne pas manquer. .
Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 50 64
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English :
L’événement Hommage à France Gall Samer a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Desvres-Samer