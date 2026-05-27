Informations pratiques

Samer

Hommage à France Gall

Samer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La commune de Samer et le comité des fêtes vous proposent un concert exceptionnel

Un hommage vibrant à France Gall avec Julie Compagnon et le groupe Hong Kong Stars, venus de Belgique.

Après plusieurs concerts à guichets fermés, ils revisitent ses plus grands titres dans un spectacle plein d’émotion et d’énergie.

Un moment musical unique à ne pas manquer. .

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 50 64

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English :

L’événement Hommage à France Gall Samer a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Desvres-Samer