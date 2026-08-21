Visite de la station d’épuration de Samer, station d’épuration de Samer, Samer

Informations pratiques

Visite de la station d’épuration de Samer Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 station d’épuration de Samer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Totalement reconstruite, la station d’épuration de Samer traite les eaux usées des 5 000 habitants de la commune

station d’épuration de Samer 1795 Rue de Neufchâtel, Samer Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/8rc9gw »}]

Totalement reconstruite, la station d’épuration de Samer traite les eaux usées des 5 000 habitants de la commune

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