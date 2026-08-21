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Visite de la station d’épuration de Samer, station d’épuration de Samer, Samer

samedi 19 septembre 2026 · station d'épuration de Samer · Samer

Visite de la station d’épuration de Samer, station d’épuration de Samer, Samer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
station d'épuration de Samer
Adresse
1795 Rue de Neufchâtel, Samer
Ville
62830 Samer
Département
Pas-de-Calais

Visite de la station d’épuration de Samer Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 station d’épuration de Samer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Totalement reconstruite, la station d’épuration de Samer traite les eaux usées des 5 000 habitants de la commune

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Totalement reconstruite, la station d’épuration de Samer traite les eaux usées des 5 000 habitants de la commune

Veolia

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